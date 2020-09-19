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В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум»

В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум»

В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум», сообщает ТАСС. 

«Моздок – это самый отдаленный для республики район, и мы приняли решение открыть тут детский образовательный центр «Кванториум». Уверен, что пройдет несколько лет и ребята, которые тут обучались, станут профессионалами, будут работать и приносить пользу в реальном секторе экономике», - сказал глава республики Вячеслав Битаров.

В «Кванториуме» смогут обучаться около 800 детей по шести направлениям: «Энерджиквантум», «Геоквантум», «Автоквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум» и hi-tech.

В 2018 году во Владикавказе уже был открыт детский технопарк, рассчитанный на 800 человек. Кроме того, в Северной Осетии созданы мобильные технопарки «Кванториум».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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