«В неадеквате», — дочь Любови Успенской разгуливает по Лос-Анджелесу «под кайфом»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО ВЫ ЛУЗЕР Многие из вас просили меня высказать мнение по поводу скандала, который произошёл между Любовью Успенской @uspenskayalubov_official и ее дочерью, Татьяной @tatiana_plaksin_ . Если коротко, то произошло следующее. Татьяна пришла на одно из телешоу и обвинила свою мать в том, что та доминирует, лишает ее свободы, подавляет, контролирует и прочее. На Любовь Успенскую тут же налетела толпа сочувствующих ее дочери во главе с Ксенией Собчак и принялась обвинять ее в том, что она недодала Татьяне любви, сделала собственной тенью, и прочее, и прочее... . Главный признак, который отличает неудачника от обычного человека - в перекладывании ответственности за свою жизнь, за свои промахи и ошибки - на других людей. На родителей, одноклассников, учителей, первую любовь, бывшего мужа... . И если в своей речи или в мыслях вы используете такие фразы как: . "Я бы сейчас была оперной певицей, если бы мои родители вовремя в меня поверили"... . "Я не уверена в себя, потому, что меня в детстве мало хвалили..." . "Меня просто не научили любить, поэтому у меня не складываются отношения с мужчинами... " . то это путь в никуда. . А точнее в стан лузеров, неудачников, слабаков, нахлебников, которые в жизни не научились даже самому элементарному - брать ответственность за все что происходит в их жизни, на себя. Родители каждого из вас дали вам абсолютно все, что они могли. Никто не обязан стать психологом для того, чтобы родить и воспитать ребёнка. Поэтому, абсолютно все родители совершали в воспитании своих детей ошибки. Кому-то передали свой невроз, постоянно боясь за здоровье своего малыша. Кому-то недодали внимания, работая с утра до вечера, чтобы обеспечить будущее сына или дочки. Кому-то недодали любви, потому что сами мало получили ее в детстве. Не бывает идеальных родителей. Но бывают слабые, трусливые, неблагодарные дети, не умеющие брать на себя ответственность за свою жизнь. А способные лишь на то, чтобы искать виноватых в своих неудачах. И вот, на ток-шоу приходит Татьяна Плаксина, которой 30 лет, которая никогда не работала, но полмира обьездила за счёт своей мамы, которая получила благодаря ⬇️⬇