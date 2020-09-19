«В неадеквате», — дочь Любови Успенской разгуливает по Лос-Анджелесу «под кайфом»

Влада Некрасова

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, была замечена на улицах Лос-Анджелеса в абсолютно неадекватном состоянии русскими жителями Америки.

Екатерина Мельник опубликовала ролик с Сансет-бульвара, на котором Плаксина заглядывает в окна близстоящих магазинов, разглядывает витрины и сидящих в кафе людей, а затем садится на асфальт у дороги и, покачиваясь, смотрит на проезжую часть.

Пользователи сети признаются, что состояние знаменитой дочери Успенской ужасает, она явно «накачена» препаратами. Ранее в выпусках шоу Андрея Малахова о громких скандалах художницы и ее популярной матери-артистки уже заявляли о том, что Татьяна злоупотребляет запрещенными веществами.

Успенская, заявив публично, что пыталась спасти дочь от всех жизненных невзгод, в итоге отказалась от нее, пояснив, что теперь «они друг другу никто». Видно, что Плаксина давно потеряла контроль над собой, но по каким-то причинам, общественность волнует ее судьба больше, чем родную мать.

«Ее нужно госпитализировать в психиатрическую лечебницу и лечить от наркомании… Это ужас, просто в неадеквате мадам»,

— мнение из сетей.Подпишись на нас в Яндекс Новости