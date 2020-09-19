«В неадеквате», — дочь Любови Успенской разгуливает по Лос-Анджелесу «под кайфом»
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, была замечена на улицах Лос-Анджелеса в абсолютно неадекватном состоянии русскими жителями Америки.
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО ВЫ ЛУЗЕР Многие из вас просили меня высказать мнение по поводу скандала, который произошёл между Любовью Успенской @uspenskayalubov_official и ее дочерью, Татьяной @tatiana_plaksin_ . Если коротко, то произошло следующее. Татьяна пришла на одно из телешоу и обвинила свою мать в том, что та доминирует, лишает ее свободы, подавляет, контролирует и прочее. На Любовь Успенскую тут же налетела толпа сочувствующих ее дочери во главе с Ксенией Собчак и принялась обвинять ее в том, что она недодала Татьяне любви, сделала собственной тенью, и прочее, и прочее... . Главный признак, который отличает неудачника от обычного человека - в перекладывании ответственности за свою жизнь, за свои промахи и ошибки - на других людей. На родителей, одноклассников, учителей, первую любовь, бывшего мужа... . И если в своей речи или в мыслях вы используете такие фразы как: . "Я бы сейчас была оперной певицей, если бы мои родители вовремя в меня поверили"... . "Я не уверена в себя, потому, что меня в детстве мало хвалили..." . "Меня просто не научили любить, поэтому у меня не складываются отношения с мужчинами... " . то это путь в никуда. . А точнее в стан лузеров, неудачников, слабаков, нахлебников, которые в жизни не научились даже самому элементарному - брать ответственность за все что происходит в их жизни, на себя. Родители каждого из вас дали вам абсолютно все, что они могли. Никто не обязан стать психологом для того, чтобы родить и воспитать ребёнка. Поэтому, абсолютно все родители совершали в воспитании своих детей ошибки. Кому-то передали свой невроз, постоянно боясь за здоровье своего малыша. Кому-то недодали внимания, работая с утра до вечера, чтобы обеспечить будущее сына или дочки. Кому-то недодали любви, потому что сами мало получили ее в детстве. Не бывает идеальных родителей. Но бывают слабые, трусливые, неблагодарные дети, не умеющие брать на себя ответственность за свою жизнь. А способные лишь на то, чтобы искать виноватых в своих неудачах. И вот, на ток-шоу приходит Татьяна Плаксина, которой 30 лет, которая никогда не работала, но полмира обьездила за счёт своей мамы, которая получила благодаря ⬇️⬇
Екатерина Мельник опубликовала ролик с Сансет-бульвара, на котором Плаксина заглядывает в окна близстоящих магазинов, разглядывает витрины и сидящих в кафе людей, а затем садится на асфальт у дороги и, покачиваясь, смотрит на проезжую часть.
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БАЛОВАТЬ ДЕТЕЙ? . У меня есть два друга. ⠀ Первого зовут Алеша, он Робеспьер по социотипу. Ему повезло родиться в богатой семье. Алёшу обучили в дорогом вузе, ему купили квартиру в центре города, затем устроили на хорошую работу, помощником депутата. ⠀ На этой работе Алёша долго не продержался, поскольку уже в вузе имел склонность к зависимостям. Родители устроили его на следующую работу, но и оттуда незадачливого Алёшу быстро выгнали. Ситуация повторилась еше раз, потом ещё. От череды неудач тонкий и трепетный мужчина впал в депрессию, его тяга к зависимостям усилилась ещё больше... На данный момент он, в свои 42 года уже шестой год находится на полном содержании родителей и называет этот процесс откровенного паразитизма красивым словом - "поиск себя". ⠀ Второго друга зовут Ренат. По социотипу - он Гамлет. Его воспитывала одна только старенькая бабушка в глухой татарской деревушке. Ренат вырос и самостоятельно поступил в институт, помочь ему было некому. Затем он приехал в Москву практически без гроша в кармане. Когда мы с ним познакомились, он уже был владельцем крупного рекламного агентства и просторного пентхауса в Серебряном бору... ⠀ А теперь рассмотрим эти ситуации с точки зрения соционики. За внутренний стержень, опору, волю, силу и целеустремленность отвечает такая функция как волевая сенсорика. Если она сильная - такому человек будет гораздо проще пробивать себе дорогу в жизни. Но и у Робеспьера, и у Гамлета - волевая сенсорика - слабая. ⠀ И в случае Алеши - никаких шансов развить волевую сенсорику не было. Ведь родителями все было сделано за него - устройство в вуз, покупка квартиры, устройство на работу. В итоге в жизнь был выпущен взрослый человек со слабой волевой сенсорикой, то есть без стержня, без опоры... И теперь он сидит без работы, посещает нарколога и пьёт антидепрессанты. ⠀ А вот Ренат с малых лет развивал свою слабую волевую сенсорику. Жизнь заставила. С малых лет начал работать, чтобы купить хороший телефон как у сверстников, у бабушки таких денег не было. Потом день и ночь занимался для того чтобы бесплатно поступить в институт, затем в Москве вкалывал с утра до вечера... А теперь принимает ⬇️⬇️⬇️
Пользователи сети признаются, что состояние знаменитой дочери Успенской ужасает, она явно «накачена» препаратами. Ранее в выпусках шоу Андрея Малахова о громких скандалах художницы и ее популярной матери-артистки уже заявляли о том, что Татьяна злоупотребляет запрещенными веществами.
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Решить громкий семейный конфликт у Любови Успенской и её дочери Татьяны Плаксиной всё-таки не получилось⚡Татьяна улетела в США к отцу Александру Плаксину. Напомним, не так давно дочь певицы в эфире программы «Звезды сошлись» сделала сенсационное заявление о том, что ее мать жестоко с ней обращается и не дает жить. Подробнее на нашем сайте👆👆👆#любовьуспенская #татьянаплаксина
Успенская, заявив публично, что пыталась спасти дочь от всех жизненных невзгод, в итоге отказалась от нее, пояснив, что теперь «они друг другу никто». Видно, что Плаксина давно потеряла контроль над собой, но по каким-то причинам, общественность волнует ее судьба больше, чем родную мать.
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Наконец- то справедливость восторжествует!Смотрите друзья @malakhov007 .Жалко я улетела в Дубай,я бы пришла на эту программу и поддержала бы Любу @uspenskayalubov_official . Мне было, что сказать.Я прозвонила всех экстрасенсов, которых знаю. Хоть как- то поддержать свою подругу. Дать надежду Любе, что Таня жива и здорова. И скоро будет дома.#прямойэфир#любовьуспенская#татьянаплаксина #андреймалаховпрямойэфир
«Ее нужно госпитализировать в психиатрическую лечебницу и лечить от наркомании… Это ужас, просто в неадеквате мадам»,— мнение из сетей.
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⚡️ Дочь Успенской в неадеквате заметили на улице Лос-Анджелеса После громкого скандала с матерью Любовью Успенской ее дочь — 30-летняя Татьяна Плаксина — фактически сбежала от нее в США. С тех пор о девушке слышно мало, а сама Успенская не раз признавалась, что ее дочь нездорова и употребляет запрещенные вещества. А сегодня в инстаграме актрисы Екатерины Мельник, которая в тот момент была в Лос-Анджелесе, появилось жутковатое видео: женщина весьма странного вида ходит по Сансет-бульвару, заглядывает в стеклянные витрины кафе, садится посреди дороги и в общем ведет себя неадекватно. Видео сопровождают комментарии за кадром: «Боже, это же дочка Любы Успенской!». На все вопросы, знает ли о том, как сейчас выглядит и чем занята ее дочь, сама Люба отвечает, что теперь Татьяна — чужой ей человек. Однако, судя по этим кадрам, очевидно, что девушке просто необходима помощь. #superru