В октябре 2020 года можно будет наблюдать Марс невооруженным глазом

Вадим Карасев

Марс — планета, которая по космическим меркам располагается сравнительно недалеко от Земли. В октябре 2020 года наблюдать планету можно будет невооруженным глазом.

Энергетика Марса невероятно сильна, поэтому важно пролить свет не только на астрономические факты, но и на астрологию. Весь октябрь, по сути, пройдет под управлением мощной энергии Марса.

Противостояние Марса с Солнцем

Противостоянием любой планеты называется такое положение, при котором Солнце, Земля и эта планета располагаются ровно друг за другом в указанном порядке. Получается, что Солнце светит на планету, которую мы видим ночью, поэтому ее видимость значительно повышается.

В 2020 году в середине октября ожидается противостояние Марса. «Красная планета» будет ночью освещаться Солнцем, поэтому мы сможем видеть её без какой-либо дополнительной оптики. Противостояния Марса и Солнца случаются раз в двадцать шесть месяцев — словно по часам. Из-за того, что орбита Марса немного смещена и вытянута, в отличие от орбиты Земли, планета то приближается, то удаляется от нас. Противостояния, в которые Марс оказывается наиболее близок к Земле, называются великими.

В этот раз Марс «подойдет» к нам на расстояние в 62 с половиной миллиона километров, что значительно ближе обычного. Это значит, что в октябре планету увидеть очень просто.

В 2020 году противостояние Марса ожидается 13 октября. Максимальная видимость планеты будет примерно с 11 по 17 число. Сильное сближение планеты и освещение Солнца помогут наблюдателям с мощными телескопами разглядеть на планете горные массивы, красные долины, облака, а также два его спутника — Фобос и Деймос.

Где найти Марс на ночном небе в октябре 2002 года

Находиться он будет в южном направлении, вблизи созвездия Рыб. Он станет довольно ярким и немного красноватым. Видимость будет идеальной с точки зрения астрономии, но никто не знает, какие сюрпризы приготовила погода. Само собой, из дома в мегаполисе увидеть Марс гораздо сложнее, чем где-то за городом. Во всем виноваты смог и освещенность неба огнями города.

Лучше всего наблюдать Марс примерно после полуночи. Глубокой ночью Марс «расцветает». С 11 по 17 число видимость его будет превосходной.

Астрологический смысл противостояния Марса и другие события октября

Астрологи считают, что сближение «красной планеты» с Землей и ее освещенность Солнцем приводят преимущественно к позитивным изменениям. Марс — планета, которая дарит людям силу воли, делает нас несгибаемыми и помогает переживать неприятности. Вполне возможно, что в октябре мы сможем простить себя за какие-то ошибки, настроиться на лучшее, взять новую высоту и покорить неприступные рубежи.

Украсят противостояние Марса с Солнцем два метеоритных потока — Ориониды и Тауриды. Тауриды в эти дни только начинают свое представление, а вот Ориониды окажутся почти на пике с 11 по 17 число. В час может падать от 10 до 15 звезд. Метеоры Орионид очень быстрые, поэтому будут хорошо видимы невооруженным глазом. Луна не на пике светимости, поэтому ее фаза не помешает наблюдениям Марса или падающих звезд.