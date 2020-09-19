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В Петербурге отменены авиарейсы в страны Западной Европы

В Петербурге отменены авиарейсы в страны Западной Европы

Запланированные на ближайшее время рейсы авиакомпании Wizz Air в Австрию, Данию, Италию и на Мальту переносятся на 3 декабря, сообщили в пятницу, 18 сентября, в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

По информации пресс-службы, перенос международных авиасообщений произошёл в связи с существующими ограничениями из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

В настоящее время на декабрь перенесены рейсы в Зальцбург, Копенгаген, Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо и Мальту. Всего европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air собирается открыть 14 новых международных направлений из петербургского аэропорта Пулково.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в июле месяце пассажиропоток на российских направлениях петербургского аэропорта составил более 400 тысяч пассажиров, что соответствовало аналогичному периоду прошлого докарантинного года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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