В Петербурге отменены авиарейсы в страны Западной Европы

Лидия Мартынова

Запланированные на ближайшее время рейсы авиакомпании Wizz Air в Австрию, Данию, Италию и на Мальту переносятся на 3 декабря, сообщили в пятницу, 18 сентября, в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

По информации пресс-службы, перенос международных авиасообщений произошёл в связи с существующими ограничениями из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

В настоящее время на декабрь перенесены рейсы в Зальцбург, Копенгаген, Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо и Мальту. Всего европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air собирается открыть 14 новых международных направлений из петербургского аэропорта Пулково.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в июле месяце пассажиропоток на российских направлениях петербургского аэропорта составил более 400 тысяч пассажиров, что соответствовало аналогичному периоду прошлого докарантинного года.