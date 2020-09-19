В России более 239 тысяч человек остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Свыше 239 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом. Такие данные Роспотребнадзора приводит ТАСС.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 239 192 человека», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, за сутки в России провели 361 тысячу исследований на коронавирус. В целом с начала пандемии в стране было сделано более 42,4 млн тестов.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили еще 6 065 случаев COVID-19. Суточный показатель впервые с 19 июля превысил 6 тысяч.

В интервью «Парламентской газете» директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что второй волны коронавируса в том виде, в каком была первая, точно не будет.