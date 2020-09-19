Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России более 239 тысяч человек остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

В России более 239 тысяч человек остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

В России более 239 тысяч человек остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Свыше 239 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом. Такие данные Роспотребнадзора приводит ТАСС.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 239 192 человека», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, за сутки в России провели 361 тысячу исследований на коронавирус. В целом с начала пандемии в стране было сделано более 42,4 млн тестов.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили еще 6 065 случаев COVID-19. Суточный показатель впервые с 19 июля превысил 6 тысяч.

В интервью «Парламентской газете» директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что второй волны коронавируса в том виде, в каком была первая, точно не будет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

5 бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать
5 бьюти-трендов из TikTok, которым лучше не следовать
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?
Почему песня BLACKPINK «Ice Cream» – это провал?
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна
АРМИ заметили шрам на лице Тэхёна
Губернатор: сокращений на ярославских заводах автопрома не планируют
Губернатор: сокращений на ярославских заводах автопрома не планируют
Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист Минздрава
Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
Битва платьев: Блейк Лайвли против Ксении Собчак
Битва платьев: Блейк Лайвли против Ксении Собчак
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала процедуры знаменитостям
Популярный блогер из Дагестана с купленным дипломом три года делала
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Москве пройдет онлайн-олимпиада «Знаем русский язык»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк «Кванториум»
В Моздокском районе Северной Осетии открылся детский технопарк

Топ на сегодня

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или сонное лицо Чонгука…
Лучшие моменты «In The SOOP»: мама ТэТэ готовит кимпаб для BTS или
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»
Ви из BTS может сыграть вампира в новых «Сумерках»

Еще по теме

Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 273 тысячи человек
Под наблюдением из-за COVID-19 в России остаются более 223,6 тысячи человек
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек
В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус