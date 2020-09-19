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В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За сутки в России выявили еще 6 065 случаев коронавируса, число выявленных за сутки случаев впервые с 19 июля превысило 6 тысяч, сообщает ТАСС.

Новые 825 случаев зарегистрированы в Москве, 212  в Санкт-Петербурге, 180 в Ростовской области, 175 в Московской области, 164 в Нижегородской области и 151 в Воронежской области. На настоящее время в России болеют коронавирусом 171 450 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 144 против 134 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 339 человек. Также за сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 5 255 и достигло 906 462.

Ранее в интервью «Парламентской газете» директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что второй волны коронавируса в том виде, в каком была первая, точно не будет.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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