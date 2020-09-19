В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"

Лидия Мартынова

. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора.

"Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.1 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.2 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.3 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк1 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк2 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк3 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк

Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

"Нашей целью является привлечение внимание к современным художникам двух столиц. С помощью соединения представителей разных направлений (живопись, скульптура, видео-арт, инсталляция, перфоманс) мы подчеркиваем индивидуальные черты каждого автора и демонстрируем разнообразие молодого современного искусства", — приводит пресс-служба слова организаторов.

Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.