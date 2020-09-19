Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"

В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора.
View this post on Instagram

Представляем вам второго художника выставки NUNC 2020. Артемий Лысиков @aaaartemii – художник из Санкт-Петербурга. Живет и работает в Москве. Позиционирует себя как истинное отражение эпохи 2020-х. Работы Артемия являют собой экспрессивные и красочные жесты, зачастую отсылающие к эмоциональному состоянию автора. В своем творчестве художник не ограничивается живописью, но также работает с коллажем и ассамбляжем, что наделяет его работы богатой пластической выразительностью. Непроницаемые красочные поверхности населены обезличенными монументальными образами, где драматический эффект достигается засчет смелых колористических экспериментов. Работы создаются за один сеанс, который может длиться от часа до нескольких дней. Последний раз работы Артемия экспонировались в “Здесь на Таганке” в августе 2020 года. В начале 2021 года у Артемия планируется масштабная персональная выставка в Москве. Все желающие могут записаться на мероприятие по ссылке в описании профиля и посетить выставку. 18-20 сентября 2020 Санкт-Петербург, ул. Восстания д. 45 #искусство #живопись #выставка #выставкаспб #nunc #nunc2020 #artdealerslab #актуальное #санктпетербург #сентябрь #art #artist #contemporaryart #contemporarypainting #contemporaryartist #painting #renaissance #russia #stpetersburg

A post shared by NUNC 2020 (@artdealerslab) on

"Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении.


© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
1 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
2 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
3 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк1 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк2 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк3 из 3Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк

Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

"Нашей целью является привлечение внимание к современным художникам двух столиц. С помощью соединения представителей разных направлений (живопись, скульптура, видео-арт, инсталляция, перфоманс) мы подчеркиваем индивидуальные черты каждого автора и демонстрируем разнообразие молодого современного искусства", — приводит пресс-служба слова организаторов.

Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
"Кинотавр-2020": полный список победителей
"Кинотавр-2020": полный список победителей
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Кто из BTS больше всего похож на свою маму?
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического купола
Характеристики магмы помогут предсказать обрушение вулканического
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со счетов
СБУ разоблачила организованную группировку на похищении средств со
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты рождения
Нумерологический тест: какие секреты раскроет последняя цифра даты
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Forbes представил рейтинг богатейших жен госслужащих
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Торгово-развлекательный центр «Весна!» на Алтуфьевском шоссе
Россия прекращает все вывозные рейсы
Россия прекращает все вывозные рейсы
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан
Услуги по выкупу товаров оптом из Китая от компании Ярлан

Топ на сегодня

Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Турция поздравила Минниханова с избранием главой Татарстана
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о чем пишут в Телеграме 17 сентября
Вторая волна СOVID-19, новый "Суперджет", тропический шторм в США: о
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может исчезнуть
Генераторы «глубоких фейков»: Понятие подлинности и правды может
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД
Россия ответит на возможные санкции из-за Навального — МИД

Еще по теме

В Санкт-Петербурге откроют выставку работ художника Лю Болина
В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова
В Одессе выставка современного искусства откроется в туалете
Выставка известного китайского художника Чжана Хуаня открылась в Эрмитаже