В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"

Представляем вам второго художника выставки NUNC 2020. Артемий Лысиков @aaaartemii – художник из Санкт-Петербурга. Живет и работает в Москве. Позиционирует себя как истинное отражение эпохи 2020-х. Работы Артемия являют собой экспрессивные и красочные жесты, зачастую отсылающие к эмоциональному состоянию автора. В своем творчестве художник не ограничивается живописью, но также работает с коллажем и ассамбляжем, что наделяет его работы богатой пластической выразительностью. Непроницаемые красочные поверхности населены обезличенными монументальными образами, где драматический эффект достигается засчет смелых колористических экспериментов. Работы создаются за один сеанс, который может длиться от часа до нескольких дней. Последний раз работы Артемия экспонировались в “Здесь на Таганке” в августе 2020 года. В начале 2021 года у Артемия планируется масштабная персональная выставка в Москве. Все желающие могут записаться на мероприятие по ссылке в описании профиля и посетить выставку. 18-20 сентября 2020 Санкт-Петербург, ул. Восстания д. 45 #искусство #живопись #выставка #выставкаспб #nunc #nunc2020 #artdealerslab #актуальное #санктпетербург #сентябрь #art #artist #contemporaryart #contemporarypainting #contemporaryartist #painting #renaissance #russia #stpetersburg