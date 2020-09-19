В Сочи 1 октября откроется центр цифрового образования «IТ-куб»

Лидия Мартынова

В Сочи 1 октября откроется центр цифрового образования «IТ-куб», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Центр создается в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Отмечается, что «IT-куб» будет создан в качестве структурного подразделение уже существующего на курорте Центра творческого развития и гуманитарного образования. Специально для этого капитально будет отремонтировано отдельное здание, где будет оборудована зона для коворкинга и пять аудиторий, рассчитанных на 12 учеников. Возможность получать знания в сфере информационных технологий появится более чем у 400 ребят.

«Центр творческого развития и гуманитарного образования уже на протяжении нескольких лет занимается обучением детей цифровой грамотности. Сейчас, благодаря федеральному, краевому и муниципальному финансированию, у центра появилось новое здание, закуплено самое современное оборудование. Это даст возможность детям получить раннюю профессиональную ориентацию в IT-сфере», - сообщила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.