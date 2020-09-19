В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
Административное наказание последовало после того, как возвратившийся из отпуска мужчина не стал публиковать на портале госуслуг результаты своего теста на COVID-19, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
"Хочу довести до вас, что вчера состоялось заседание Набережночелнинского суда и первое наше дело, которое мы передавали, – за неисполнение постановления главного государственного санитарного врача РФ в части обследования на новую коронавирусную инфекцию в течение трех календарных дней с момента возвращения в РФ. Оно рассмотрено, и судом принято решение о привлечении нарушителя к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – отметила Авдонина на пресс-конференции.
По ее словам, сумма штрафа составила 7,5 тысяч рублей. При этом по закону максимальная величина взыскания составляет 40 тысяч рублей.
сообщило, что ученые установили период нахождения в организме антител к COVID-19.