В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус

Анастасия Иванова

Вернувшегося из-за рубежа жителя Татарстана через суд обязали выплатить штраф за нарушение карантинных правил, сообщает портал "БизнесOnline".

Административное наказание последовало после того, как возвратившийся из отпуска мужчина не стал публиковать на портале госуслуг результаты своего теста на COVID-19, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.





"Хочу довести до вас, что вчера состоялось заседание Набережночелнинского суда и первое наше дело, которое мы передавали, – за неисполнение постановления главного государственного санитарного врача РФ в части обследования на новую коронавирусную инфекцию в течение трех календарных дней с момента возвращения в РФ. Оно рассмотрено, и судом принято решение о привлечении нарушителя к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – отметила Авдонина на пресс-конференции.

По ее словам, сумма штрафа составила 7,5 тысяч рублей. При этом по закону максимальная величина взыскания составляет 40 тысяч рублей.

сообщило, что ученые установили период нахождения в организме антител к COVID-19.