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В Украине обновили стандарт оказания помощи при COVID-19: что ждет пациентов

В Украине обновили стандарт оказания помощи при COVID-19: что ждет пациентов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава Минздрава Максим Степанов, рассказавший об изменившихся требованиях при выходе из самоизоляции, также обратил внимание на то, что в Украине принята новая редакция протокола «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам главного медика страны, документ разработан специалистами министерства и квалифицированными специалистами в области здравоохранения, в него полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки при коронавирусной инфекции.

«Протокол для врачей, которые сталкиваются с коронавирусной болезнью — это инструмент, с помощью которого они определяют необходимую терапию и подходы к лечению. Хочу отметить, что назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения болезни у каждого отдельного пациента», — отметил глава Минздрава

В обновленном протоколе, в частности, расширенная схема использования глюкокортикоидов, определены алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии, дополненные подходы к противомикробной терапии вторичной бактериальной ко-инфекции, также конкретизированы показания для назначения лекарственного средства тоцилизумаб.

Также среди изменений — обновлены определения подозрительного и вероятного случая заболевания COVID-19, определены критерии не контагиозности пациентов, соответствующих определению подтвержденного случая COVID-19, а также критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения (прекращение самоизоляции) и обновлено алгоритм тестирования на наличие коронавируса SARS -CoV-2.

Кроме того, к категории выздоровевших будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Также новые правила оказания медицинской помощи подразумевают:

Основное тестирование на коронавирус будет проходить при помощи метода ПЦП (полимеразной цепной реакции), так как он надежнее аналогов. Для предварительного анализа можно будет использовать тест на антитела;

Тест ИФА (иммуноферментный анализ) можно будет проводить при отсутствии положительного ПЦР-результата, но при выраженных симптомах коронавируса. Также способ подойдет для быстрой проверки врачей, учителей и правоохранителей.

При этом ПЦР-тесты обязательно будут сдавать:


пациенты с клиническими симптомами коронавируса с положительным результатом теста на антитела или при его отсутствии;
пациентам с внегоспитальной пневмонией;
контактировавшим с больным коронавирусом.

Когда пациент, согласно новой редакции, перестает выделять возбудитель заболевания через 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР и при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 18 сентября, в Украине подтверждены 169 472 случая заболевания COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев заражения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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