Власти начнут следить за качеством региональных брендов

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Министерства и ведомства будут контролировать сохранность характерных для того или иного региона условий, которые влияют на особое качество продукции, имеющей знак «Наименование места происхождения товаров». Порядок этой работы определён в постановлении Правительства, которое вступает в силу 19 сентября.

В России с 1992 года применяется объект интеллектуального права под названием «наименование места происхождения товара» (НМПТ). Он служит для защиты региональных брендов, таких как тульские пряники, хохлома или минералка «Ессентуки», от подделок. Знак НМПТ может получить только та продукция, все стадии производства которой сосредоточены в одной местности, и именно эта местность, то есть её природа или традиции местных жителей, влияют на её особые качества.

Правовое регулирование НМПТ прописано в Гражданском кодексе. В июле прошлого года в него были внесены поправки, определившие особенности заявки на НМПТ, а также органы власти, уполномоченные выдавать заключения в отношении таких товаров. Всего в этой сфере работает четыре ведомства: Минздрав удостоверяет аутентичность минеральной воды и лечебных грязей, Минпромторг — товаров народных художественных промыслов и музыкальных инструментов, Минсельхоз — продукции сельского хозяйства, Росалкогольрелугирования — спиртосодержащей продукции.

Согласно новой редакции кодекса, если условия, влияющие на «особость» товара с НМПТ, исчезнут, то уполномоченное ведомство должно это отразить в соответствующем заключении. Порядок признания этих условий исчезнувшими и определён в постановлении Правительства.

Согласно документу, заявление об исчезновении особых условий в той или иной местности может подать любое лицо, в том числе орган власти. Ведомство должно проверить предоставленные факты в течение 10 дней, и в случае их подтверждения направить уведомление правообладателям НМПТ и губернатору того региона, где производится товары. В письме им предложат в течение 40 дней представить свою аргументированную позицию по данному вопросу. Получив ответ, у ведомства будет 20 дней на рассмотрение всех позиций. Если правообладатели или губернатор не представят убедительных аргументов, то правовая охрана НМПТ будет прекращена. Если же доводы будут сильными, то ведомство направит заявку с приложением обеих позиций в Роспатент, который и вынесет окончательный вердикт.

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