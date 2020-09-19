Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Алексей Вольцев

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом зафиксирован во Франции - почти 13,5 тысячи, сообщает санитарная служба страны Santé publique.

Днем ранее власти объявили о 13 215 случаях COVID-19 за сутки.

По последним данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 442 тысяч человек, число заболеваний COVID-19 увеличилось на 13 498 за минувшие сутки. За последние 24 часа скончались 26 человек, в целом умерли 31 274 заболевших.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.