Воспоминание чуда архангела Михаила — церковный праздник 19 сентября 2020 года

Вадим Карасев

В церковном календаре есть день почитания святого Архистратига Михаила 19 сентября. Пришло время узнать побольше об истории и смысле этого праздника, его традициях.

Есть два праздника, посвященных архангелу Михаилу, — воспоминание чуда 19 сентября и собор архистратига Михаила, который отмечается 21 ноября. В эти два дня важно направить свои силы на молитву и благие дела.

История и смысл праздника

Архангел означает «высший ангел». Среди всех архангелов Михаил занимает главное место, обладая званием Архистратига, то есть командующего ангельским войском. Именно архангел Михаил вел за собой небесное воинство в борьбе с силами сатаны. Он изгнал дьявола и его приспешников.

Что касается 19 сентября, то в этот день церковь вспоминает чудо, произошедшее в городе под названием Иераполь. Архангел Михаил пришел во сне к отцу немой девушки. Мужчина очень хотел помочь дочери, но совершенно потерял надежду на выздоровление. Архангел сказал во сне, что мужчине стоит напоить девушку святой водой из источника. Совет Архангела сработал, поэтому мужчина решил построить в честь этого чудесного исцеления храм на месте того самого источника. Он так и сделал, назвав его в честь архангела Михаила.

На этом чудеса не закончились. В течение многих лет в этом храме проводил службы отец Архипп. Язычники долгое время пытались помешать его проповедям и даже пытались убить его, но у них не выходило. В итоге они решили погубить сам храм. Они начали копать ров, чтобы направить русло двух рек прямо на храм. У них почти получилось это сделать, но молитвы Архиппа спасли святое место. Внезапно произошел обвал в скале, который перенаправил потоки воды в другую сторону. Именно об этом и принято вспоминать у православных христиан 19 сентября каждого года.

Традиции и правила праздника

В этот день все православные люди посещают храм либо читают дома молитвы архангелу Михаилу. Считается, что можно просить высшие силы о защите и исцелении. Нужно усердно молиться, и тогда вы получите то, о чем просите. Главное, чтобы просьба была светлой и духовной. Не принято в такие дни просить Господа и ангелов о поддержке в работе и финансах.

Это идеальный день для того, чтобы сделать доброе дело — помочь родителям, родственникам или просто нуждающимся людям. Думать нужно не только о здравствующих, но и о мертвых. В этот день принято вспоминать усопших и молиться за них.

В этот день нужно ухаживать за больными и старыми. Нельзя оставлять без внимания всех, кому нужна какая-либо поддержка. Нельзя врать друг другу, добиваться чего-то обманом, хитростью. Издревле на Руси верили, что в день памяти архистратига Михаила можно загадывать желание. Можно повторить эту традицию в 2020 году. Не не стоит просить его о деньгах: пусть лучше это будет счастье в любви, душевный покой.