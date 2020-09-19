Второй волны Covid-19 в России осенью не будет — инфекционист Минздрава

Анастасия Иванова

Второй волны коронавируса в России не ожидается, вместо нее осенью произойдет небольшой подъем заболеваемости, который будет происходить на фоне сезонной активизации других инфекций.

Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Он отметил, что в настоящий момент идет «ожидаемый подъем», в связи с формированием новых коллективов и повышением социальных контактов.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости», — цитирует инфекциониста ТАСС.

По его словам, второй волны следует ожидать, когда первая завершится. Сейчас в России пока идет снижение заболеваемости.

«У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — констатировал Чуланов.

Специалист добавил, что не считает вероятным масштабный рост заболеваемости коронавирусом, который наблюдался в марте — апреле.

Тем не менее, он прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России в последние дни вновь наметился рост числа зараженных коронавирусом.