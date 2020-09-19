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Wanted: 5 средств российского бренда натуральной косметики SmoRodina

Wanted: 5 средств российского бренда натуральной косметики SmoRodina

Энзимные и альгинатные маски, свечи, которыми можно делать аромамассаж, мусс-маски, гидролаты с натуральными цветками внутри флакона, многочисленные натуральные средства для депиляции, конжаковые спонжи для очищения кожи — все это (и даже больше) можно найти у марки SmoRodina. Собрали топ-5 продуктов от производителя натуральной косметики из Магнитогорска.

SmoRodina — молодой бренд натуральной косметики из Магнитогорска, который активно развивается с 2017 года. Марку можно было бы считать обычным молодежным экостартапом, если бы не одно но: в своей работе эксперты бренда не используют контрактное производство и не просто закупают ингредиенты европейского качества (у некоторых есть сертификат Cosmos Organic) и кладут их в баночки. Основатели SmoRodina тщательно отбирают ингредиенты и продумывают рецептуру, поэтому в составах средств используется 96—100% натуральных ингредиентов.

Первым выпускаемым продуктом стала паста для депиляции, затем в ассортименте появились гидролаты, скрабы, альгинатные маски и гидрофильные масла. Косметику бренда уже можно купить в 100 городах России (в скором времени поставки начнутся и в США).

Марка не раскрученная (в "Л'Этуаль" или "Золотом яблоке" ее не найдешь), зато, как нам кажется, очень перспективная. Сайт у SmoRodina продуман до мелочей, баночки очень "инстаграмабл", составы натуральные, цены приемлемые, производство экологичное — а что еще надо для бьюти-марки, чтобы быть успешной в 2020 году?

Zero-waste патчи для глаз (1 249 руб.)

В коллекции три вида патчей: Anti-wrinkle (от мимических морщин), Deep Hydration (увлажняющие) и Refreshing (для снятия отеков и усталости). В составе — пептидный комплекс, экстракты цветка анигозантоза и василька, витамины A, E, F, кофеин, зеленый чай и активный компонент из цветка настурции.


Каждое средство заботливо упаковано в подарочную коробку, внутри которой гель-сыворотка для кожи вокруг глаз объемом 30 мл и четыре многоразовые вырезки из органической конопли в форме патчей в специальном металлическом кейсе.


А дальше действуем по схеме "сделай сам": наносим гель на вырезки, накладываем на область вокруг глаз, а затем просто смываем гель с патчей и сушим вырезки на специальной панели прямо на кейсе (они пригодны для повторного использования).В отличие от гидрогелевых патчей, которые считались наиболее щадящим вариантом по отношению к окружающей среде, zero-waste не одноразовые. Количество использованных "деталек" от патчей (пластиковая форма, упаковка) в разы меньше. А ощущения и эффект от средств такие же, как от патчей из привычного материала.

Энзимная система ухода за кожей: пудра Enzyme Face Cleancer и маска Enzyme Face Mask (720 руб. и 590 руб.)

Энзимы действуют как растительный белковый фермент гидролаза, выполняя свои главные функции — очищение кожи и сохранение кожного липида, ее естественной защитной пленки. Пудра состоит из ферментов папайи и ананаса, они-то и удаляют сухие ороговевшие клетки. Благодаря легкому пилингу кожа будто начинает дышать, становится более мягкой, гладкой и охотнее впитывает полезные вещества.


Вторая часть ухода — энзимная маска со схожим составом (те же ферменты). Только основа средства — белая глина, диатомит и бентонит, благодаря которым при смешивании с водой получается приятная однородная паста. В течение 10—15 минут маска подсыхает, и потом ее нужно смыть прохладной водой. Enzyme Face Mask очищает, сужает поры и выравнивает цвет лица.

Альгинатная маска Young Skin со спирулиной и хлореллой (499 руб.)Главные действующие вещества маски — экстракты спирулины, хлореллы и миоксинола (да-да, те, которые диетологи советуют добавить в ежедневный рацион). Они оказывают тонизирующее действие на кожу, тем самым стимулируя выработку коллагена и моделируя овал лица. В то, что одно лишь средство может разгладить мимические морщины, мы не верим (хотя очень хочется), но вот восполнить недостаток влаги — вполне!


Сыворотка для лица Vitamin (1 190 руб.)

Активный компонент Aquaxyl в составе сыворотки делает средство идеальной основой под макияж. Он предотвращает трансэпидермальную потерю влаги из кожи, а эфирное масло апельсина повышает синтез церамидов и улучшает ее эластичность.


Натуральная свеча для аромамассажа "Сицилия" (1 150 руб.)

Итальянцы знают толк в удовольствии. Цитрусовый аромат Сицилии поможет воссоздать натуральная свеча с одноименным названием.

Ноты мелиссы, иланг-иланга и мандарина снимут усталость и напряжение. Самое то, когда нужно выдохнуть и расслабиться. Такая свеча идеально подойдет для массажа, она масляная, а температура расплавленного воска не опасна для кожи. Нужно лишь зажечь свечу, подождать 5—10 минут и вылить небольшое количество масла на ладонь.



Найти средства марки можно не только на сайте, но и у дистрибьюторов — 4Fresh, Ozon, Wildberries.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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