Алиев заявил о подготовке Армении к новой войне

Вадим Карасев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения готовится к новой войне в районе Нагорного Карабаха. На такие мысли его навело повышение концентрации войск в регионе, а также некие оперативные разведданные.

"Это - провокация, нас втягивают в провокацию", – сказал он в интервью телевидению.

Алиев обвинил армянского премьера Пашиняна в продолжении политики заселения Нагорного Карабаха вопреки международному праву. В связи с этим, считает он, официальный Баку может тоже нарушать законы.

"Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать? Мы тоже будем игнорировать и это все плохо кончится для них"

Как сообщал Ruposters, в августе на фоне активизации приграничных перестрелок Алиев потребовал от МИД отказаться от "бессмысленных переговоров" и исполнять его указы.

Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном в Товузском районе начались 12 июля. Стороны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах мирных населенных пунктов. Посол Азербайджана в Москве заявил, что конфликт из-за Нагорного Карабаха может перерасти в масштабную войну. Готовность поддержать Баку в этом противоборстве выразила армия Турции. По состоянию на 20 сентября интенсивность перестрелок снизилась, но они не прекратились окончательно.