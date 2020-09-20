Аналитик дал прогноз по курсу доллара в Украине

Алексей Вольцев

В Украине сохранится тенденция ослабления национальной валюты – гривны – по отношению к американскому доллару. В течение ближайшей недели доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен. Такой прогноз озвучил аналитик Альпари Максим Пархоменко.Он отметил, что на прошлой неделе курс доллара продолжил свой рост по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка, прибавив в среднем на 1%. В частности, на межбанке курс вырос до 28,18."После преодоления отметки в 28,00 гривен за доллар у многих начали расти девальвационные ожидания. За счет этого много участников придерживают валюту, ожидая продолжения роста курса доллара. При таких настроениях на рынке формируется локальный дефицит валюты, что и толкает курс дальше вверх", – сказал Пархоменко.При этом, несмотря на рост резервов и сохранения кредитных рейтингов Украины, участники рынка не особо верят в улучшение текущей ситуации. Негатива добавляет рост заболеваемости коронавирусом и политическая турбулентность, которая не улучшает переговорную позицию с МВФ и ЕС относительно новых траншей, добавил Пархоменко."За счет этого гривна продолжит свое снижение и на наличном рынке к концу следующей недели прейдет к отметке 28,45 гривен за доллар. Межбанк в течение недели выйдет на уровни в 28,50 гривен за доллар", – прогнозируют аналитик Альпари.