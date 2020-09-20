Анна Седокова и Янис Тимма поженились

Вадим Карасев

37-летняя Анна Седокова вышла замуж за своего 28-летнего возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Само торжество состоялось еще 6 сентября, однако рассказать об этом певица решила только сейчас. Радостной новостью Анна поделилась сразу с несколькими телеграм-каналами: "Антиглянцем" и "Только никому" — им же она предоставила первые фото со свадьбы, которая прошла в комплексе "Барвиха Luxury Village".





Янис Тимма и Анна Седокова

Судя по всему, звездная пара обошлась без шумного праздника и тихо расписалась в присутствии только самых родных и близких. При этом белое платье невесты Анна Седокова все же надела: на ней были наряд от Zuhair Murad и фата в пол, отделанная кружевом.

Напомним, что о романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в октябре прошлого года, — тогда певица официально подтвердила отношения с баскетболистом, слухи о которых появились еще за несколько месяцев до этого. Роман Анны и Яниса начался, когда он еще официально состоял в браке с женщиной по имени Сана, с которой воспитывает двухлетнего сына Кристиана. Причем сама Сана утверждает, что именно Седокова разрушила их семью, в то время как певица говорит, что не имеет к этому никакого отношения.

Он ничего такого не делал — просто был собой и все. Причем сначала у него не было моего телефона — я же не могу дать телефон незнакомцу. И он пригласил меня в кино. Я сказала, что не пойду. Он до последнего не знал, приду я или нет. И я не знала. Но я пришла. После первого фильма он предложил еще посмотреть кино. Мы остались еще на один сеанс и в процессе стали как-то поближе. И после этого дня мы уже никогда не расставались,

— рассказывала Седокова о знакомстве с Янисом на YouTube-шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света".

В июле этого года Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Это произошло, когда пара вместе отдыхала в Америке, — баскетболист преподнес избраннице помолвочное кольцо и большой букет роз во время их прогулки на белоснежной яхте. О радостном событии певица сразу же рассказала своим подписчикам в инстаграме. Она опубликовала пост, в котором призналась, что только с Янисом поняла, что такое настоящая любовь, и назвала его "лучшим мужчиной во Вселенной".

Для Яниса этот брак стал вторым, а для Анны Седоковой — третьим. Ранее она была замужем за ныне покойным футболистом Валентином Белькевичем, от которого у него есть 15-летняя дочь Алина. Вторым мужем Седоковой стал бизнесмен Максим Чернявский, в браке с которым родилась дочь Моника, — ей в июле исполнилось 9 лет (девочка живет с отцом в США). Анна также воспитывает трехлетнего сына Гектора, отцом которого является бизнесмен Артем Комаров, — с ним певица рассталась вскоре после родов.

Интересно, что сегодня вечером Анна Седокова и Янис Тимма станут гостями шоу "Вечерний Ургант", где, по всей видимости, поделятся всеми подробностями недавнего свадебного торжества.

Янис Тимма, Анна Седокова и Иван Ургант