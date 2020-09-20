Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты

Алексей Вольцев

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуры заместителей премьер-министра региона, предложенные главой правительства республики Алексеем Песошиным, большинство из них сохранили свои должности, передает корреспондент РИА Новости.

С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Татарстана. Наряду с Рустамом Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители "Коммунистов России", "Партии Роста", "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана и подписал указ о сложении полномочий правительством республики.