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Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты

Большинство заместителей премьер-министра Татарстана сохранили свои посты
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуры заместителей премьер-министра региона, предложенные главой правительства республики Алексеем Песошиным, большинство из них сохранили свои должности, передает корреспондент РИА Новости.

С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Татарстана. Наряду с Рустамом Миннихановым, возглавляющим регион с 2010 года и выдвинутым "Единой Россией", на должность претендовали представители "Коммунистов России", "Партии Роста", "Справедливой России" и ЛДПР. В Татарстане зарегистрировано 2,94 миллиона избирателей. По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. Минниханов набрал 83,27% голосов избирателей. В пятницу Минниханов торжественно вступил в должность главы Татарстана и подписал указ о сложении полномочий правительством республики.

# Политика
По материалам: ria.ru

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