Частных операторов государственных информистем обяжут защищать данные

Влада Некрасова

Операторов государственных информационных систем (ГИС), которые работают на основании концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), могут обязать защищать данные ГИС и обеспечивать доступ к ним. ​ Правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о нормативном закреплении режима оборота данных в государственных информационных системах, в случаях, если их операторами являются частные организации, действующие в рамках ГЧП или концессии. Предлагается внести изменения в статью 14 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».​

Законопроект внесён в Госдуму 21 апреля.

«Предлагается установить особенности создания, эксплуатации, модернизации государственной информационной системы на основании концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве, закрепив, что в концессионном соглашении или соглашении о государственно-частном партнёрстве должен быть определен обладатель информации, содержащейся в такой информационной системе, причём в случае, если информация создается или используется в целях осуществления полномочий государственных органов, обладателем данной информации является концедент или публичный партнёр, если иное не предусмотрено федеральным законом», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Для соблюдения прав заинтересованных лиц предлагается закрепить обязанность концессионера или частного партнёра в случае, если он обладает информации, содержащейся в такой информационной системе, обеспечивать недискриминационный доступ к ней.

Согласно проекту, не только госорганы, но и операторы государственной информационной системы будут обязаны обеспечивать достоверность данных, содержащихся в этой системе, защищать их от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования или копирования.​

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