«Черный самый полезный»: Какую пользу и вред может принести бородинский хлеб

Анастасия Иванова

А вы знали, что из всех разновидностей хлеба есть один, который самый полезный и о нем мы сегодня поговорим. Самый полезный хлеб это бородинский. Он делается из ржаной муки (основная часть) и небольшое количество пшеничной муки, а также ржаного солода. Не обходится бородинский хлеб без пряностей, в основном это кориандр и тмин. До сих пор остается открытым вопрос какую именно пользу несет бородинский хлеб, а главное может ли навредить здоровью. Именно об этом и будет данная статья.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 6.9 г.Жиры 1.3 г.Углеводы 40.9 г.Калорийность 208.ккал (на 100 г.).Витамины А, Е, Н, РР.Витамины группы В.Каротин.Калий.Кальций.Кремний.Натрий.Магний.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Селен.Фтор.Хром.Цинк.

Также в составе бородинского хлеба имеются усвояемые кислоты и насыщенные жирные кислоты. Они приносят не малую пользу для нашего организма.





Полезные свойства

Состав мы разобрали пора выявить полезные свойства бородинского хлеба. Одним из главных полезных свойств является то, что его можно есть тем, кто сидит на правильном питании или на диетах. Бородинский хлеб улучшает обмен веществ, а также помогает сердцу и сосудам лучше работать. Также бородинский хлеб:

Очищает кишечник от вредных токсинов.Улучшает микрофлору.Нормализует работу ЖКТ.Уменьшает холестерин.Успокаивает при сильном стрессе.Нормализует артериальное давление.Уменьшает вероятность развития подагры.Улучшает состояние десен и устраняет появление кариеса.

Бородинских хлеб незаменимый продукт при беременности и кормлении грудью. Он не только положительно влияет на плод малыша, но и не дает маме набрать лишний вес во время вынашивания ребенка.

Знаете как тяжело тем, кто страдает сахарным диабетом. Им вообще нельзя есть хлебобулочные изделия, но бородинский хлеб не в счёт. Его как раз-таки есть можно и он не принесет вреда. Примерно 200-250 г в день отличная норма для диабетиков.

Бородинский хлеб — это не только продукт питания, но и косметическое средство. Из него получается отличная маска для волос против выпадения. Также размягчённый хлеб используют для питающих масок для лица.

Противопоказания

Несмотря на то, что у бородинского хлеба много полезных свойств, у него также есть и противопоказания. К ним относятся:

Повышенное газообразование.Послеоперационный период.Повышенная кислотность.Непереносимость глютена.Аллергия.

Еще одно противопоказание — это дети, не достигшие возраста 1.5 лет. Это все что вам необходимо знать о бородинском хлебе. Не злоупотребляйте этим продуктом, и он принесет вам только пользу.