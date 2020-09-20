Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко

Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко

Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскритиковал политику официального Киева в отношении событий в Белоруссии.

Он подчеркнул, что президент Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на ее «явную пронатовскую позицию», но во время политического кризиса в соседней стране Киев заявил о поддержке белорусской оппозиции.

«То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает», — говорится в опубликованном на сайте партии заявлении Загороднего.

Он также обвинил украинское руководство власти в то, что они сыграли «существенную роль» в организации белорусских протестов.

«То, что белорусские „‎активисты“ ‎ в течение многих лет проходили подготовку в Украине, было известно давно», — отметил парламентарий.

Также, по мнению депутата, президента Украины Владимира Зеленского «заставили перечеркнуть» хорошие отношения с белорусским лидером. Загородний также назвал действующий в стране режим «марионеточным».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Стали известны первые детали о санкционном списке по Белоруссии
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Вирусолог Ершов: второй волна коронавируса в РФ может не быть
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году
Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на поддержку РФ
В МИД Украины увидели угрозу в выборе Лукашенко опираться на
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
Незаконный оппозиционный женский марш в Минске закончился задержаниями
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его экспериментах в постели с Королёвой
"Может быть "снимали" девочку": экс-подруга Тарзана о его
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской
Российские пранкеры «развели» главу Европарламента от лица Тихановской

Топ на сегодня

Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Трамп похвастался "супер-пупер гиперзвуковой" ракетой
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству россиян
Цена российских лекарств от коронавируса не по карману большинству
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
RM рассказал секрет BTS, который они хранили 3 года
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн Коутс
«Американская демократия» может не пережить ноябрьские выборы — Дэн
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий
"Самое великое оружие". Трамп обвинил РФ в краже технологий

Еще по теме

Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного Порошенко"
Депутат Рады рассказал, чем остановка "Северного потока — 2" грозит Киеву
Партия Зеленского победила из-за сериала «Слуга народа», заявил депутат Верховной Рады