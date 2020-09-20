Депутат Рады обвинил официальный Киев в предательстве Лукашенко
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскритиковал политику официального Киева в отношении событий в Белоруссии.
Он подчеркнул, что президент Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на ее «явную пронатовскую позицию», но во время политического кризиса в соседней стране Киев заявил о поддержке белорусской оппозиции.
Он также обвинил украинское руководство власти в то, что они сыграли «существенную роль» в организации белорусских протестов.
Также, по мнению депутата, президента Украины Владимира Зеленского «заставили перечеркнуть» хорошие отношения с белорусским лидером. Загородний также назвал действующий в стране режим «марионеточным».