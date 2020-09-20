Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
Политик подчеркнул, что Минск при президенте Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на "явную пронатовскую позицию" южного соседа. Но во время протестов в Белоруссии Киев заявил о поддержке оппозиции."То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает", – заявил Загородний.
По его словам, Украина сыграла "существенную роль" в беспорядках. В частности, утверждает депутат, некоторые из белорусских активистов в течение многих лет проходили подготовку в его стране.
Также, по мнению парламентария, президента Украины Владимира Зеленского "заставили перечеркнуть" хорошие отношения с белорусским лидером.
"Марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой", – заключил Загородний.