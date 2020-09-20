Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии

Анастасия Иванова

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний раскритиковал позицию официального Киева по ситуации в БелоруссииПресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии.

Политик подчеркнул, что Минск при президенте Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на "явную пронатовскую позицию" южного соседа. Но во время протестов в Белоруссии Киев заявил о поддержке оппозиции.

"То, как ведет себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает", – заявил Загородний.

По его словам, Украина сыграла "существенную роль" в беспорядках. В частности, утверждает депутат, некоторые из белорусских активистов в течение многих лет проходили подготовку в его стране.

Также, по мнению парламентария, президента Украины Владимира Зеленского "заставили перечеркнуть" хорошие отношения с белорусским лидером.

"Марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой", – заключил Загородний.