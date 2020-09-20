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Депутатам всех уровней запретят быть членами общественных палат

Депутатам всех уровней запретят быть членами общественных палат

Членами региональных общественных палат не смогут быть депутаты всех уровней. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Изменения предлагаются в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». В первом чтении документ принят 9 июля.

Согласно действующему законодательству, членами общественных палат не могут быть депутаты, которые замещают государственные должности, однако депутаты не во всех регионах РФ являются госслужащими.

Данным законопроектом предлагается запретить всем депутатам в регионах быть членами общественной палаты субъекта РФ, независимо от формы их деятельности.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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