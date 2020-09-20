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«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике сексуальности

«Двигает бедрами, как бог!» — 12 случаев, когда Чонгук был на пике сексуальности

По мнению многих членов АРМИ, Чонгук (Jungkook) из BTS без сомнений является самым привлекательным, обворожительным, сексуальным, горячим и неподражаемым айдолом «Бантан». Сложно отрицать, что его харизма и взгляд делают его индивидуальным и желанным, а танцевальные навыки и поведдение на сцене заставляет его фанатов стремиться быть похожими на Золотого Макнэ. Давайте посмотрим на его самые притягательные образы и лучшие моменты выступлений. Итак, 12 случаев, когда вы не сможете оторвать глаз от самого знаменитого мужчины Южной Кореи…


Его кубики, кубики, кубики… Нужны ли дополнительные комментарии?


… И еще больше оголенного пресса ГК. Можете смотреть гифку на повторе вечно, не торопитесь!

Медленные движения тазом. В этом черном костюме он сведет вас с ума.

«Чонги как будто из фильма про вампиров, страстный красавчик!»

— комментируют АРМИ.

Уже слышите, как фанаты плачут от красоты его вьющихся волос?

Смотрит прямо в душу. Согласны с тем, что у этого мальчика самый проникновенный взгляд?

Все внимание Гуки сосредоточено только на вас. Не огорчайте его и не переставайте отвечать взаимностью.

Как вам такая экспрессия?

«Благословленный богом!!»

«Можно я стану его волосами пожалуйста??»

— поклонник не может устоять.

«Сладкий пончик» просто не может быть еще милее, чем здесь.

Движение «Волна». Достаточно сексуально?

Гуки дотронулся до своих губ, смотря на фанатов. Его совершенству нет предела! Уже скачали эту гифку?

Тот самый взгляд, который «взрывает» публику еще до начала концерта.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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