Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

Алексей Вольцев

Самой богатой женой чиновника в России стала супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка, сообщает Forbes. Доход семьи составляет 5,48 миллиарда рублей, из которых на супругу приходится 3,12 миллиарда рублей. Издание отметило, что информацию о жене депутата в открытых источниках найти не удалось. Источник дохода в ее декларациях не указаны.

Второе место в рейтинге заняла Екатерина Игнатова — супруга гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Доход семьи Forbes оценил в 1,91 миллиарда рублей, Игнатовой — в 1,49 миллиарда рулей. Она является миноритарным акционером банка МФК.

Далее идет Ольга Богомаз — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза. Она возглавляет крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" и является бенефициаром компаний "Картофельный альянс" и "Меленский картофель". Ее доход, как пишет издание, составляет 1,38 миллиарда рублей.