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Год 2020-й как он есть: ураганы и банды устанавливают мировые цены на газ

Год 2020-й как он есть: ураганы и банды устанавливают мировые цены на газ
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Китае. Архивное фото Читать ria.ru в
Александр СобкоВсе материалы

Газовый рынок постепенно восстанавливается: биржевые цены в Европе и АТР (для рынка СПГ) составляют соответственно 130 и 150 долларов за тысячу кубометров.

Причины для роста цен есть и со стороны спроса, и со стороны предложения. За восемь месяцев текущего года суммарный импорт СПГ оказался, пусть и всего на 1,3 процента, но выше, чем за тот же период годом ранее. Резкий рост импорта СПГ в июле и августе показывают Индия и Китай.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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