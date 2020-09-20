Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина постоянно делится своими прогнозами относительно каждой новой недели. Ее советы и рекомендации помогут вам стать успешнее и удачливее во всех сферах жизни в конце сентября.

Вполне возможно, что удача на этой неделе будет переменчива. Это будут нелегкие дни для многих Знаков Зодиака, поэтому попробуйте пользоваться тремя магическими способами борьбы с невезением. Они должны помочь вам остаться на плаву даже в самые непростые дни.

Овен

Для Овнов в эти семь дней открыты все двери. Можно выбирать любой путь развития отношений, а также любой путь достижения целей на работе и в бизнесе. Главное — никого не обманывать и не выводить из себя. Также очень важно действовать самостоятельно, опасаясь токсичных людей. Чтобы защититься от манипуляторов, потребуется укрепить свою энергетику.

В целом это будет очень позитивная неделя, на которой Овнам удастся поставить перед собой новые цели и понять, в каком направлении стоит дальше двигаться. Выделить однозначно позитивные или негативные дни нельзя — звезды и планеты находятся в состоянии, когда всё может измениться за пару часов. Каждый новый день можно назвать новой жизнью с новыми возможностями и опасностями.

Телец

У Тельцов ожидается трудное начало недели, потому что в первые три дня звезды и планеты будут в сильном диссонансе. Возможно, что Тельцам не везет в жизни из-за энергетических причин, а не из-за звезд. В этом случае проблемы останутся с ними вплоть до воскресенья. В таком случае стоит задуматься о кардинальных переменах в образе жизни.

Тельцам необходимо научиться задавать правильные вопросы. Не стоит искать ответы на них при помощи окружающих людей. Нужно спросить самих себя: «Почему со мной это происходит?». Стоит обратиться к интуиции, к внутреннему голосу. Только он подскажет верные ответы на вопросы о том, как дальше жить и что дальше делать.

Близнецы

У Близнецов начинается интересный и необычный период. На этой неделе их ожидают как большие взлеты, так и большие падения. Чтобы исключить последнее, придется сильно постараться. Источником неудач для Близнецов могут стать вредные привычки. Нужно бороться с ними и вставать на путь очищения.

Судьба может подарить Близнецам большую удачу в любви. Вполне возможно, что звезды помогут встретить интересного человека. Это может быть потенциальный лучший друг или вторая половинка. Это не обязательно будет реальная встреча, обратить внимание стоит на социальные сети и сайты знакомств.

Рак

Наступает важное время, в которое Ракам стоит заняться чисткой информационного поля: необходимо удалить старые номера, спам в почте, ненужные и плохие фотографии. Это очень важно, поскольку информационные потоки без этого замедлятся и ослабнут. Это значит, что затруднится процесс обучения, а также начнутся проблемы с общением.

Люди будут говорить одно, а Раки слышать другое и наоборот. Процесс коммуникации будет затруднен. Понять незнакомого человека будет очень сложно, поэтому лучше не заводить новых знакомств или, по крайней мере, не разговаривать на сложные жизненные темы. На этой неделе важно больше отдыхать. Нужно менять обстановку и радовать себя приятными мелочами.

Лев

С 22 по 24 число Львов ожидает не самый благоприятный период. На работе и дома может быть много проблем, выбивающих из колеи. Накопится много раздражения и негатива, поэтому лучше пользоваться медитацией для глубокого расслабления и снятия стресса. Так будет гораздо проще перестраиваться с рабочей обстановки на домашнюю.

На этой неделе лучше не совершать дорогостоящие приобретения. Если не считать деньги, можно сильно пожалеть в обозримом будущем. Все финансовые решения лучше принимать совместно со второй половинкой или обращаться за помощью и советом к родным и лучшим друзьям. Самые позитивные дни недели — понедельник и суббота, но даже в эти дни лучше не рисковать.

Дева

Девам стоит сфокусироваться на самом важном. Энергии хватит на любые дела. Нужна лишь капелька уверенности и удачи. Цифровые заговоры на любовь, удачу и деньги помогут сохранить удачу в самое непростое время и достичь поставленных целей. Звезды и планеты в благоприятном положении, поэтому можно опираться на интуицию.

В любовной сфере успех ждет тех Дев, которые уже находятся в отношениях. Им удастся найти общий язык со второй половинкой и решить все разногласия. Одиноким представителям этого Знака лучше избегать мимолетных романов. Они могут закончиться не самым благоприятным образом. Если хочется флирта, лучше ограничиться социальными сетями.

Весы

Эта неделя будет достаточно удачной для представителей данного Знака Зодиака. Единственная проблема, которая может возникнуть, — это обострение негатива со стороны токсичных людей и энергетических вампиров. В работе и других сферах лучше не опираться на советы окружающих. Люди могут намеренно пустить Весов по ложному пути.

Весам смело можно заниматься изменением внешности, покупкой новой одежды. Астролог советует сделать уборку в доме, выбросить ненужный хлам. Пока в доме есть что-то ненужное и лишнее, новое появляться не начнет. Старые вещи привлекают бедность и болезни, так что не нужно их копить.

Скорпион

Со стороны окружающих на Скорпионов в первой половине недели может обрушиться град критики. Чтобы справиться с потоком негатива со стороны незнакомых людей или коллег и начальства, нужно стать увереннее в себе. Чтобы исключить размолвки со второй половинкой или близкими родственниками, необходимо проявлять больше внимания и доброты.

Что касается работы, то в этой сфере Скорпионам понадобится больше усидчивости и трудолюбия: без этого не получится стать успешнее и повысить доходы. Людям этого Знака понадобится много позитивной энергии. Нужно заряжать себя ею каждый день, так как звезды и планеты сейчас не в самом лучшем положении.

Стрелец

Стрельцы входят в список самых активных и энергичных Знаков Зодиака. Чтобы поддерживать этот статус, им необходимо соблюдать режим, высыпаться и вовремя отдыхать. Переутомления негативно скажутся на продуктивности в делах и работе. Именно поэтому нужно следить за своим здоровьем и самочувствием.

На этой неделе Стрельцам можно быть самими собой. Не стоит обманывать себя или окружающих для того, чтобы понравиться им. Нужно быть честными и открытыми. В противном случае люди будут неискренними в ответ. Эти семь дней прекрасно подходят для вложения средств в образование, в создание нового бизнеса. В любви тоже предстоит удачный период.

Козерог

Если Козерогам захочется найти друга или партнера, а также получить правдивый ответ на поставленный вопрос, лучше общаться с представителями искренних Знаков Зодиака. Такие люди вряд ли будут кого-то обманывать и играть на два фронта. Они станут лучшими партнерами для Козерогов практически во всех вопросах.

На этой неделе не стоит нервничать. Если позволить себе выйти из себя, можно серьезно подмочить репутацию или потерять контроль над ситуацией. Спокойствие сейчас — лучший способ добиться наилучших результатов в любой сфере. Не нужно пренебрегать своим здоровьем в период с 21 по 27 число.

Водолей

В жизни Водолеев может наступить неприятный период, в который появится много неурядиц. Специальные практики и советы помогут им не переживать по мелочам и стать счастливее. Также полезно будет общаться с добрыми и открытыми людьми. Поднять настроение Водолеям помогут шопинг и развлечения, но лучше не тратить слишком много денег.

Вторая половина недели и особенно выходные — отличное время для общения со второй половинкой, родственниками. Водолеям стоит избегать длительного уединения, апатии. В первые несколько дней недели очень негативно на любовных и родственных отношениях могут сказаться скупость и ревность.

Рыбы

Рыбам стоит оставить прошлое в прошлом, сфокусировавшись на будущем. Сила слова и мысли поможет этим людям преобразить будущее, сделать его более благоприятным. Нужно избавиться от апатии, обид, негативных мыслей. Всё это якорем будет тянуть Рыб ко дну. Не стоит уединяться и заниматься самокопанием. Это чревато очень негативными последствиями.

Нужно наполниться терпением, обрести радость. Также Рыбам стоит избегать длительного пребывания рядом с неприятными людьми и переутомлений. Если следовать всем этим рекомендациям, можно будет не только остаться на плаву, но и в значительной степени преуспеть в самых разных делах.