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Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году

Губернатор прогнозирует восстановление ярославской экономики в 2021 году
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил в интервью РИА Новости, что прогнозирует начало восстановления региональной экономики в 2021 году.

По его словам, из-за пандемии в регионе сократились объемы розничного товарооборота, в основном за счет непродовольственных товаров, пострадали сферы общепита и платных услуг, снизилась инвестиционная активность предприятий, уменьшились налоговые поступления в бюджет, выросла безработица.

"К сожалению, прогнозы показывают, что по итогам текущего года наиболее пострадавший в условиях развития пандемии рынок товаров и услуг не выйдет в плюс", - сказал Миронов.

Между тем, по его словам, по итогам первого полугодия 2020 года сохраняются положительные темпы роста промышленности, строительства, а также средней заработной платы. Избежать большого ущерба для экономики региона удалось благодаря оперативным решениям по восстановлению работы основных отраслей региона и в первую очередь обрабатывающей промышленности, подчеркнул собеседник.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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