К кому тянутся люди: 5 Знаков Зодиака со светлой аурой

Вадим Карасев

Астрологи выделяют 5 Знаков Зодиака со светлой аурой, к которым тянутся люди. Именно они источают свет надежды и могут с легкостью решить любые жизненные проблемы, поддержать советом и подсказать окружающим, как оставаться на высоте.

Многим знакомо выражение «мы выбираем людей не случайно». И астрологические наблюдения постоянно доказывают справедливость этих слов. Каждый Знак Зодиака обладает неповторимой энергетикой и аурой, но лишь 5 представителей зодиакальной плеяды источают позитивную энергию, которая притягивает окружающих.

1. Телец

Тельцы обладают большим и добрым сердцем. Они совершенно не умеют завидовать, мстить, осуждать или отвечать злом на зло. Это самые лучшие советчики и преданные друзья. Они умеют поддержать и успокоить. При этом они добры не только к близким, но и ко всем окружающим. Тельцам свойственны гуманность, сопереживание, любовь к ближним. Эти качества делают их самыми добрыми людьми и окрашивают их ауру в белый цвет. Иметь рядом с собой Тельца — все равно, что выиграть в лотерею.

2. Дева

Дева — Знак служения людям. За внешней скрытностью и отстраненностью скрывается богатый внутренний мир. Это одухотворенные люди, которые не лишены рационализма и чувства ответственности за окружающих. Они придут на помощь, невзирая на чужие недостатки и пороки. Дев не нужно о чем-то просить: они сразу почувствуют неладное, поддержат и сделают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. Рассудительные и объективные Девы знают, как решить любые проблемы, а их перфекционизм толкает их на то, чтобы изменить этот мир к лучшему. Такие люди лишены злости и корысти, ими движут исключительно добрые намерения.

3. Весы

Отзывчивые и приветливые Весы излучают доброту на энергетическом уровне. Их позитивное отношение к жизни, любознательность, активность, непоколебимый оптимизм всегда привлекают людей. Весы никогда не пасуют перед трудностями, успевая решать свои и чужие проблемы. Их проблема только в том, что они слишком открыты, и порой это приводит к неприятностям в личной жизни. Выходит так, что даже близкие люди иногда пользуются добротой этого Знака. При этом Весы не наивны, но их большое сердце иногда мешает здраво мыслить: они готовы на любые жертвы ради любви и помощи другим.

4. Водолей

Водолеи — самые чистые и добрые создания. Их отличает добрая, чувствительная душа. Они никогда не откажут в помощи, всегда поддержат советом, ведь их сердце открыто к нуждам и проблемам людей. Водолеи уникальные представители зодиакального круга: они не способны на плохие поступки, они с любовью относятся ко всем, включая тех, кто их предал. У многих это вызывает недоумение или даже насмешку, и только после — уважение. Сам факт того, что Водолеи не хотят тратить свои силы на негатив, месть, интриги, заслуживает восхищения. При этом они очень наблюдательны: всегда анализируют происходящее, извлекают правильные уроки и помогают окружающим не оступиться в выборе жизненного пути.

5. Рыбы

Рядом с Рыбами хочется остаться надолго, а мимо них просто невозможно пройти. Это обворожительные и приятные люди. Рыбы всегда отзовутся на помощь, подбодрят шуткой, помогут справиться с жизненными проблемами. Представители этого Знака — открытые и искренние люди, не склонные ко злу. Они обладают светлой аурой, а также мудростью, философским отношением к жизни, состраданием и добротой. Рыбы вспыльчивые, иногда замкнутые, но только потому, что они очень чувствительны. Именно их чувствительность помогает им распознавать настроение и переживания других, а после забирать чужой негатив на себя.