Как правильно удобрять виноград?

Лидия Мартынова

Виноград уже довольно привычная культура на наших участках. Но, чтобы получить действительно хороший урожай, нужно знать, чем можно, а чем нужно подкармливать растение. Виноград еще тот гурман, главное не переборщить, но и не доложить тоже нельзя. Главных правил несколько. Сухие удобрения допускаются только при посадке винограда. То есть добавляются только в лунку. А вот когда виноград уже растет, неважно, молодой он или уже взрослый, все подкормки вносятся только в жидком виде.

Теперь что касается азота. Азот для винограда как наркотик. Сколько его не дай, он весь будет с удовольствием поглощен виноградом. А ведет себя виноград после излишков азота неадекватно. Он растет, как ненормальный, при этом совершенно забывая про урожай. Сами ветви становятся мягкими, рыхлыми. Стоит помнить, что намного важнее для винограда калийные удобрения. Их должно быть столько, сколько азота и фосфора вместе.





Самые эффективные сроки подкормки винограда — за две недели до цветения, и за две недели после. Лучше всего брать ля этой цели готовые комплексные удобрения. Вносим только в растворенном виде.

Азот вносим только в мае. Но в случае, если земля совсем бедная, то можно повторить подкормку еще и в июне. Все остальное время делаем упор на фосфор и калий.

Виноград очень хорошо относится к внекорневым подкормкам. Листья мгновенно впитывают такие удобрения. Результат виден буквально через несколько дней. Опытные садоводы совмещают внекорневую подкормку с обработкой от вредителей.

Виноград благосклонен и к органическим удобрениям. Сюда можно отнести как компост, перепревший навоз, так и птичий помёт. Если компост и навоз можно вносить в сухом виде, то с куриным пометом нужно быть осторожным. Ему нет равных по содержанию азота, а это значит, что вносить его можно только в конце весны и в начале лета. Но, при всех своих достоинствах, его нужно правильно приготовить, чтобы не сжечь растения. Если вы никогда не имели дела с птичьим пометом, то обязательно изучите информацию, прежде чем подкармливать свой виноград.

Нехватку какого-либо удобрения опытный виноградарь может определить по состоянию листьев. Этому нужно долго учиться, так что не пытайтесь сами ставить диагноз и вносить удобрения, которые, как вам кажется, нужны в данный момент растению. Лучше покажите изменивший цвет или форму лист специалисту.