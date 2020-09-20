Как заставить ребенка делать уроки

Алексей Вольцев

Вы любили учиться? Вне зависимости от ответа, вам известно, что это самый большой труд – учеба. Тяжело в учении, легко в бою. Детей можно понять и можно им посочувствовать, но лучше замотивировать их на отличную учебу и приучить к ежедневному выполнению домашнего задания без слез, криков и ошибок. Путь не близкий, но проверенный, итак:

Ребенка необходимо хвалить за любые успехи. Будь это одна правильно написанная буква или выполненная контрольная работа на «отлично» — это повод похвалить ребенка, и в том, и в другом случае он очень старался. Не все действия, которые кажутся простыми нам, простые для детей.Не ругать за ошибки. Ошибки не повод для ругани, а повод радоваться, что вашему ребенку есть к чему стремиться и будет лучше, если он исправит это ошибку и больше её не допустит, чем будет бояться её как огня.Никаких подарков! Ребенок должен осознавать, что учеба – это путь к знаниям, без которых в жизни будет очень трудно, а не путь к материальной выгоде. А со временем его желания будут все больше расти и этот материальный стимул вовсе потеряет свою ценность.Дети не замечают изменений. Сохраните тетради, в которых у него допущено много ошибок и дайте ему сравнить результат. Ничего не мотивирует сильнее, чем собственное осознание успеха.Разделите переживания. Не усугубляйте ситуацию фразой, что вы очень расстроены двойкой по русскому языку. Ребенок расстроен не меньше и расстроится еще больше, если узнает, что расстроены вы. Зачем? Это заставит его чувствовать себя еще больше виноватым. Лучше поддержите его и скажите, что его переживания напрасны, ведь все можно исправить и заняться этим можно прямо сейчас.





Собственный пример. Особенно это касается детей дошкольного возраста. Дети постоянно наблюдают за вами, перенимают ваши привычки. Ребенок, с детства увидевший, как мама прикрывает рот при чихании или кашле, по инерции повторяет за ней. С учебой точно также. Если ребенок видит, что вы никак не можете заставить себя работать, он никак не сможет заставить себя учиться.И последнее, самое важное. Не стоит пытаться сделать из рыбы птицу, а из птицы рыбу. Понаблюдайте за ребенком, может у него есть способность к быстрому запоминанию и выразительному чтению. Может быть, в таком случае сделать упор на литературу, а не на математику? Нет, не нужно не обращать внимания на плохие отметки по математике, но и мучить ребенка репетиторами, усиленными занятиями по предмету, который ему не подходит – не нужно. Подтяните до четверки и выдерживайте средний уровень.

Станьте для ребенка другом, наставником, к которому он никогда не побоится обратиться за помощью. Это самое ценное, что можно сделать, чтобы привить ребенку любовь к учебе и не мучиться с выполнением домашних заданий.