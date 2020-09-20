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Как заставить ребенка делать уроки

Как заставить ребенка делать уроки

Вы любили учиться? Вне зависимости от ответа, вам известно, что это самый большой труд – учеба. Тяжело в учении, легко в бою. Детей можно понять и можно им посочувствовать, но лучше замотивировать их на отличную учебу и приучить к ежедневному выполнению домашнего задания без слез, криков и ошибок. Путь не близкий, но проверенный, итак:


Ребенка необходимо хвалить за любые успехи. Будь это одна правильно написанная буква или выполненная контрольная работа на «отлично» — это повод похвалить ребенка, и в том, и в другом случае он очень старался. Не все действия, которые кажутся простыми нам, простые для детей.
Не ругать за ошибки. Ошибки не повод для ругани, а повод радоваться, что вашему ребенку есть к чему стремиться и будет лучше, если он исправит это ошибку и больше её не допустит, чем будет бояться её как огня.
Никаких подарков! Ребенок должен осознавать, что учеба – это путь к знаниям, без которых в жизни будет очень трудно, а не путь к материальной выгоде. А со временем его желания будут все больше расти и этот материальный стимул вовсе потеряет свою ценность.
Дети не замечают изменений. Сохраните тетради, в которых у него допущено много ошибок и дайте ему сравнить результат. Ничего не мотивирует сильнее, чем собственное осознание успеха.
Разделите переживания. Не усугубляйте ситуацию фразой, что вы очень расстроены двойкой по русскому языку. Ребенок расстроен не меньше и расстроится еще больше, если узнает, что расстроены вы. Зачем? Это заставит его чувствовать себя еще больше виноватым. Лучше поддержите его и скажите, что его переживания напрасны, ведь все можно исправить и заняться этим можно прямо сейчас.



Собственный пример. Особенно это касается детей дошкольного возраста. Дети постоянно наблюдают за вами, перенимают ваши привычки. Ребенок, с детства увидевший, как мама прикрывает рот при чихании или кашле, по инерции повторяет за ней. С учебой точно также. Если ребенок видит, что вы никак не можете заставить себя работать, он никак не сможет заставить себя учиться.
И последнее, самое важное. Не стоит пытаться сделать из рыбы птицу, а из птицы рыбу. Понаблюдайте за ребенком, может у него есть способность к быстрому запоминанию и выразительному чтению. Может быть, в таком случае сделать упор на литературу, а не на математику? Нет, не нужно не обращать внимания на плохие отметки по математике, но и мучить ребенка репетиторами, усиленными занятиями по предмету, который ему не подходит – не нужно. Подтяните до четверки и выдерживайте средний уровень.

Станьте для ребенка другом, наставником, к которому он никогда не побоится обратиться за помощью. Это самое ценное, что можно сделать, чтобы привить ребенку любовь к учебе и не мучиться с выполнением домашних заданий.

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По материалам: planktons

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