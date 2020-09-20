Кинодайджест: от "пародии" на княжну Романову до нового "Ну, погоди!"

Вадим Карасев

Мадонна снимает фильм о себе, Гарик Харламов озвучивает нового Волка, а в твиттере ругают американцев за неуважение к российской истории — рассказываем, что случилось в мире кино за неделю (помимо нашего любимого "Кинотавра").

Гарик Харламов озвучит Волка в новой серии "Ну, погоди!"

Популярный шоумен (и бывший муж Кристины Асмус) Гарик Харламов присоединился к перезапуску культового советского мультфильма "Ну, погоди!": он озвучит одного из главных героев проекта — Волка.

Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром,

— прокомментировала выбор актера на роль генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.





Гарик Харламов

Сам образ Волка тоже претерпел изменения — персонаж бросил курить и сменил гардероб, — но, по словам представителей студии, сохранил "узнаваемость и хулиганское обаяние".

Обновили в духе времени и других персонажей, а еще добавили новых героев: барсука-спортсмена Тима, ежика-исследователя Шу и активную косулю Улю. При этом о продолжении оригинального мультфильма речь не идет: мультсериал расскажет привычную историю — с поправкой на современные реалии.

Всего в перезапуске будет 52 серии, первая должна выйти уже в декабре.





"Ну, погоди!"

В сети пройдет фестиваль французского кино

С 18 по 24 сентября на мультимедийном сервисе Okko пройдет фестиваль "Французские каникулы. Бархатный сезон", подготовленный совместно с Французским институтом при посольстве Франции в России и кинотеатром "Пионер".

Онлайн-формат фестиваля позволит зрителям всей страны познакомиться с лучшими современными французскими картинами, которые не выходили в прокат в России. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно и без ограничений по количеству просмотров. И, конечно, на французском языке с русскими субтитрами.

В программе этого года — лучшие образцы французского жанрового кино. На фестивале будут представлены комедии, трагикомедии и драмы, ставшие популярными у себя на родине, а также отмеченные на международных кинофестивалях. Это семейная комедия "Феличита" Брюно Мерля, драма обладателя премии Каннского фестиваля Андре Тешине "Прощание с ночью" с Катрин Денев в главной роли, история об усыновлении ребенка "В добрые руки", рассказ о принятии себя "100 килограммов звезд" и другие картины.





"Прощание с ночью"

Вышел фильм "Сера" по рассказу Дмитрия Глуховского

Короткометражный фильм "Сера", который на днях получил на "Кинотавре" Гран-при конкурса "Короткий метр" и приз Гильдии киноведов и кинокритиков, вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".

Фильм снят по одноименному рассказу Дмитрия Глуховского, автора нашумевших романов "Текст" и "Метро 2033". Режиссером и соавтором сценария стала Лана Влади.





По сюжету для расследования жестокого убийства в Норильск приезжает женщина-полицейский (Наталия Чумбуридзе). Разбираясь в обстоятельствах преступления, она допрашивает жену убитого (Анна Слю) и все дальше уходит от стандартного вопроса "кто виноват". По словам Дмитрия Глуховского, в "Сере" он продолжает исследовать русскую хтонь и развивать вселенную сериала "Топи". Триллер "Топи" по сценарию писателя также выйдет этой зимой на платформе "Кинопоиск HD".

На этой неделе Дмитрий Глуховский также стал новым героем YouTube-шоу Юрия Дудя "вДудь": в сети этот выпуск уже назвали одним из самых интересных за всю историю.





Мадонна снимет фильм о своей жизни

62-летняя поп-икона Мадонна займется производством фильма о своей жизни: певица станет режиссером и сопродюсером фильма, а сценарий напишет совместно с лауреаткой "Оскара" Диабло Коди ("Джуно"). При этом играть саму себя Мадонна не будет: на главную роль она планирует найти молодую актрису.





Фильм расскажет историю превращения Мадонны из никому не известной провинциалки в мировую звезду и икону стиля, навсегда вошедшую в поп-культуру XX века.

Зрительский успех картине (особенно учитывая возросший интерес к байопикам о музыкальных звездах) обеспечен: жизнь Мадонны, полная взлетов, падений, громких и скандальных романов, провокационных жестов и запоминающихся нарядов, уже давно просилась на экраны.





В твиттере критикуют американский фильм о княжне Анастасии Романовой

В твиттере новый скандал и новый хештег — на этот раз с российским подтекстом: все обсуждают новый американский фильм "Анастасия" (Anastasia: Once Upon a Time) о русской княжне Анастасии Романовой. По сюжету этой фантастической комедии 17-летняя княжна — единственная, кому удалось скрыться от Ленина — через магический портал попадает в США 1980-х и начинает новую жизнь. Вместе со своей новой подружкой Меган Маркл она ходит по магазинам, ест спагетти (руками!), пьет колу и познает прелести юной жизни.





Сюжет проекта и многочисленные ляпы вызвали недоумение и возмущение многих зрителей, особенно знакомых с историей России: фильм обвинили в неуважении к истории и культурной апроприации. Критике подверглось и то, как создатели картины показали образ княжны в кадре: зачем изображать дочь императора невеждой, не знающей, как обращаться со столовыми приборами, многие так и не поняли.





В результате в твиттере набрали популярность хештеги "Руки прочь от Анастасии" и "Руки прочь от российской истории". Причем российские пользователи заострили внимание на том, что, случись подобное в США, проект бы подвергся остракизму и вызвал бы волну протестов просто не вышел бы в прокат, поскольку к культурной апроприации, связанной с темнокожим населением США, в стране относятся болезненно.











