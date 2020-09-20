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Кто теперь будет вести «Русское лото»?

Кто теперь будет вести «Русское лото»?

Вчера стало известно, что ведущий шоу «Русское лото» скоропостижно скончался. Михаила Борисова госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему стало плохо во время съемок телепердачи. Сначала Михаил не хотел ехать в больницу, однако к вечеру из-за тяжелого состояния согласился на экстренную госпитализацию. Медики обнаружили у телеведущего тяжелую форму воспаления легких и подозревали, что актер заразился коронавирусом. Михаила ввели в искусственную кому и подключили в ИВЛ. Однако врачи не смогли вернуть к жизни артиста.


Последние 26 лет Михаил Борисов был бессменным ведущим и режиссером шоу «Русское лото». Зрители обожали его комментарии, а названия цифр на бочонках уже стали классикой и вошли в обиход всех лотерей. Сегодня стало известно, что произойдет с передачей-лотереей «Русское лото».


Теперь шоу будут вести его коллеги. Периодичность и правила шоу не изменятся.

«Пока розыгрыши «Русского лото» будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются»,

— заявили представители «Столото».


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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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