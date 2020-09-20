Курит ли Лиса из BLACKPINK сигареты?

Лидия Мартынова

Сегодня южнокорейская группа BLACKPINK является одной из самых популярных к-поп групп. Девчонки стали полноценными артистами с различными наградами и треками. А когда-то они были молодыми стажёрами, которые упорно трудились каждый день, чтобы достичь своей мечты. Кажется, что девчонки BLACKPINK идеальны, но это не так. Многие поклонники подозревают, что у них есть вредные привычки.

Не так давно Лиса (Lisa) выложила в Instagram снимок с сигаретой….

Да, именно так подумали поклонники с первого взгляда. Однако оказалось, что это всего лишь губная помада. Этот кадр заставил задуматься пользователей сети, курит ли Лиса на самом деле.

Давай вместе вспомним от чего пришлось отказаться BLACKPINK, прежде чем вступить в агентство YG Entertainment.

«Директор запрещает нам 6 вещей: не употреблять спиртное, не курить, не делать пластических операций, не ходить в клубы, не получать водительских прав, а так же не заводить отношения»,

— как-то рассказали Джису (Jisoo) и Роуз (Rose).

Но это не единственная причина, почему BLACKPINK не курят. Сигареты вредят голосовым связкам и легким, что может привести к ухудшению дыхания и снижению выносливости.



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