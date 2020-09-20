«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных угроз

Лидия Мартынова

Подход нынешнего «режима» США представляет собой серьёзную угрозу международному миру и безопасности, а также беспрецедентную угрозу для Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики, опубликованном сегодня, 20 сентября.

«Соединённые Штаты лгут, говоря о возвращении санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана. Запрос США как государства, не являющегося участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе был отвергнут Советом Безопасности. Процесс восстановления санкций не начнётся», — говорится в заявлении, передаёт государственное информагентство IRNA.

Кроме того, отмечается, что обвинения американской стороны в отношении Ирана обусловлены внутриполитическими причинами в США, а также неготовностью международного сообщества поддержать инициативы нынешней администрации Белого дома.

«Иран считает, что гневные заявления госсекретаря США Майка Помпео против Тегерана являются шагами, адресованными для внутренней аудитории, и вызваны слабостью и отчаянием в связи с тем, что американцы постоянно получают отрицательный ответ со стороны международного сообщества на свои инициативы», — констатирует иранское внешнеполитическое ведомство.

«Госсекретарь США сам понимает, что его заявления о возвращении санкций Совбеза ООН в отношении Ирана являются необоснованными, недействительными и не имеют юридической силы. Поэтому он угрожает и запугивает (другие) страны санкциями, что является лучшим доказательством того, что США признают свой провал в Совете Безопасности ООН», — говорится в документе.

В МИД ИРИ уверены в том, что «американский режим представляет собой крупнейшую угрозу миру и безопасности во всём мире».

«Этот факт никогда не был более очевидным, чем сегодня, когда Соединённые Штаты открыто запугивают мир, угрожают ему и не признает резолюции Совета Безопасности ООН», — отмечается в заявлении.

США ранее в одностороннем порядке провозгласили «вновь вступившими в силу» все международные санкции против Ирана, действовавшие до заключения СВПД (многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана 2015 года). По словам госсекретаря США Помпео, санкции «снова в силе» начиная с субботы, 19 сентября, 20.00 по Вашингтону. Согласно позиции Белого дома, к этому моменту истёк 30-дневный срок после того, как 19 августа президент Дональд Трамп заявил о планах вернуть все ограничительные меры ООН против Тегерана. Тем самым вступил в силу механизм восстановления санкций, заложенный в резолюции 2231 Совбеза ООН (от 20 июля 2015 г.), которая утвердила ядерную сделку с Ираном того же года.

Накануне, 19 сентября, страны европейской «тройки» — Германия, Франция и Великобритания (остаются в числе участников СВПД) — отвергли требования США о возобновлении санкций как лишённые правовой основы. В свою очередь, Помпео предупредил, что США примут меры против тех стран-участниц ядерной сделки, которые откажутся соблюдать эти санкции. Какие именно меры могут быть приняты, Вашингтон пообещал представить в «ближайшее время».

США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в Совбезе ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году СВПД, говорится в распространённом 20 сентября заявлении МИД России.

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось. Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Всё, что делает Вашингтон — не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике „максимального давления“ на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошёл. США полностью отдают себе отчёт в том, что, выйдя в мае 2018 г. из „ядерной сделки“, возобновив односторонние санкции против Тегерана и начав создавать помехи выполнению резолюции 2231 СБ ООН другими странами, они отбросили международные нормы, заданные соответствующими решениями Совета Безопасности и Уставом ООН. Теперь пытаются заставить всех надеть „очки дополненной реальности“ с маркировкой „Made in USA“ и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир — не американская компьютерная игра», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ назвали поведение США «разнузданным» и ставящим под серьёзный удар авторитет СБ ООН.

«Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены — значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном», — заключил в российском МИДе.

Ранее в МИД РФ указывали, что в СВПД и в резолюции 2231 СБ ООН, которые представляют собой единое целое, содержится особый порядок восстановления отменённых указанной резолюцией санкций против Ирана в случае грубого несоблюдения им положений ядерной сделки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что сделано это было «с согласия иранцев, которые были глубоко убеждены, что проблем не будет». «После того как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции 2231 против Ирана. Это — абсурд», — сказал Рябков.

Резолюция 2231 СБ ООН содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана на тот случай, если Исламская Республика не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм snapback). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьёзные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против неё, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

В распространённом 5 января 2020 года заявлении правительства президента Хасана Роухани указывалось, что Исламская Республика впредь не будет соблюдать установленные СВПД ограничения на уровень обогащения урана, объёмы его накопления и проведение исследований в ядерной сфере. Тем не менее в иранской столице подчеркнули, что продолжают отказываться от возможности создания собственного ядерного боезаряда, оставаясь в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Это было сделано после убийства 3 января в результате удара ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Договор предполагает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, объявив о восстановлении и ужесточении санкций против Тегерана.