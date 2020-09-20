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Минск полностью погасит задолженность за поставки газа перед «Газпромом»

Минск полностью погасит задолженность за поставки газа перед «Газпромом»

Минск полностью погасит задолженность за поставки газа перед «Газпромом». Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов. По словам российского министра, средства белорусская сторона изыщет за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Задолженность Минска перед «Газпромом» составляет чуть меньше $ 330 млн, а объем обсуждаемого кредита ЕФСР — $ 500 млн, — уточнил Силуанов, добавив, что речь идет о полном расчете перед российским поставщиком газа.

Как отметил Антон Силуанов, Белоруссия является надежным заемщиком. «Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — сообщил он.

По мнению Силуанова, таким образом будут поддержаны и белорусская экономика, и российская. «Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес», — сказал Силуанов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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