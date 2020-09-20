Московское такси и каршеринг получат более 300 миллионов рублей субсидий

Лидия Мартынова

Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе", - говорится в сообщении.