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Московское такси и каршеринг получат более 300 миллионов рублей субсидий

Московское такси и каршеринг получат более 300 миллионов рублей субсидий
Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 миллионов рублей субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом. Субсидирование помогает поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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