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На Харьковщине 17-летний парень убил и утопил односельчанина

На Харьковщине 17-летний парень убил и утопил односельчанина

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В поселке Слобожанское под Харьковом нашли тело 32-летнего мужчины. Как оказалось, его убил односельчанин. Ранее на Черниговщине отец во время отдыха зверски убил 8-летнего сына.

Под Харьковом тело с многочисленными травмами обнаружили днем 19 сентября на берегу водоема.

В ходе досудебного расследования и опроса свидетелей полицейские установили, что преступление совершил 17-летний житель поселка Слобожанское.

Как сообщили в полиции, 18 сентября около десяти часов вечера несовершеннолетний на плотине избил пострадавшего. После этого столкнул его в водоем, взял деревянную палку и начал топить.

Во время совершения преступления были свидетели — 16-летний житель села Казацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Полицейские изъяли с места происшествия и из квартиры злоумышленника вещественные доказательства. 17-летнего парня задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Грабеж». За совершенное предусмотрено наказания до 15 лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двойном убийстве в Одессе, где мужчина зарезал двух грабителей, напавших на него на улице.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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