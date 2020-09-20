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Нарушители карантина и пропагандисты: полиция рассказала о праздновании Рош Ха-Шана в Умани (фото, видео)

Нарушители карантина и пропагандисты: полиция рассказала о праздновании Рош Ха-Шана в Умани (фото, видео)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Умани Черкасской области продолжается празднование Рош га-Шана, участие в котором, невзирая на введение карантинных ограничений на границе, принимают 2 тысячи паломников.

По информации полиции Черкасской области, следить за порядком привлечены около 600 украинских полицейских из разных областей страны, а также 6 полицейских из Израиля.

Уже зафиксированы 7 нарушений общественного порядка, включая нарушение карантинных требований, мелкое хулиганство, а также незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

А накануне празднования Рош га-Шана СБУ и полиция разоблачили интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни. Он публиковал в сети дискриминационные статьи об иудеях, в которых унижал их честь и достоинство, и призвал к уничтожению представителей этой нации.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее паломники встали палаточным городком на нейтральной полосе между белорусским и украинским пунктом пропуска. После нескольких дней безуспешного ожидания часть хасидов вернулась в Беларусь, власти которой убедили людей в том, что Украина откроет для них «зеленый коридор».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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