National Interest: «Авангард» может «опустошить» оборону США

Влада Некрасова

В американском журнале National Interest, специализирующем на безопасности США, опубликован текст с комментарием публициста Питера Сучиу о том, что значит создание российского гиперзвукового блока «Авангард» для Соединенных Штатов.

Автор публикации упоминает, что «Авангард» обладает гиперзвуковой скоростью, и способен маневрировать в атмосфере. Он приводит официальную позицию Китая, который считает, что оснащенные ядерными головками «Авангарды» могут «опустошить» оборону США.

Сучиу добавил, что «Авангард» — только один компонент большого российского арсенала, включающего 528 межконтинентальных баллистических ракет, а также бомбардировщики. При этом противоракетная оборона Соединенных Штатов сосредоточена лишь на перехвате «небольшого количества» межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР, считает публицист.

Россия стала единственным государством в мире, официально сообщившим о наличии гиперзвукового оружия. «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.