Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих

Лидия Мартынова

. Писательница и специалист по нарративной психологии Кристин Шонвальд назвала знаки зодиака, которые чаще других становятся популярными и которым проще заводить друзей, сообщает YourTango.

Так, например, для Львов естественно быть лидерами. Они дружелюбны, общительны и обычно нравятся окружающим. У них есть качества, которые помогают стать популярными: оптимизм, энергичность и доброта. Интересно, что чем больше любви и заботы они получают, тем больше отдают.

Стрельцы своей любовью к жизни способны заражать окружающих. Они открыты, и у них потрясающее чувство юмора. Еще они очень добрые и щедрые.

Рыбы готовы все для вас сделать. Эгоизм – это не про них. Они невероятно креативны и хорошо ладят с любыми людьми.