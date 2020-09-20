«Не выдержал транспортировки»: Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Алексей Вольцев

Несколько часов ведущего шоу «Русское лото» забрали со съемок в тяжелом состоянии. Михаил Борисов плохо себя чувствовал и был срочно доставлен в одну из московских больниц с тяжелым воспалением легких. Врачи ввели Борисова в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи»,

— отметили в Столото.

Несколько часов медики спасали жизнь артисту. Сестра Михаила Борисова была постоянно на связи, она сообщила, что диагноз точно не поставлен, актера обследуют.

Состояние артиста ухудшалось с каждой минутой. Было принято решение транспортировать Борисова в другую клинику. Однако телеведущий не выдержал перевозки. Сначала у него наступила клиническая смерть. Медики смогли стабилизировать его состояние, но позже Михаил Борисов скончался в стационаре. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

По предварительным данным, у актера было воспаление легких. Однако никто не исключает, что мужчина мог заразиться коронавирусной инфекцией.

В феврале ему исполнился 71 год. Соболезнуем родственникам и друзьям погибшего.

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