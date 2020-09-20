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Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате

Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в конце октября в традиционном формате
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 октября в выставочном зале "Манеж" в Москве в прежнем формате, помимо традиционных показов смотр будет сопровождаться видеопрезентациями, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов мероприятия.

Неделя моды Mercedes-Benz должна была пройти весной, однако из-за ситуации с коронавирусом, было принято решение представить новые коллекции дизайнеров только в онлайн-формате.

"Показы были и остаются основным инструментом коммуникации для брендов. Как показал наш опыт во время пандемии, а мы сделали три успешных международных онлайн-мероприятия, прямая трансляция реального показа дает лучший результат для дизайнера, если сравнивать с любым видеоконтентом. Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в "Манеже", а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова президента смотра Александра Шумского.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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