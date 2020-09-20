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Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

Объявлены лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"
Объявлены лауреаты национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", сообщает пресс-служба проекта.

"В субботу, 19 сентября 2020 года, в Большом конференц-зале правительства Москвы были вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гран-при в номинации "Поэт года" получил нью-йоркский поэт Бахыт Кенжеев, в номинации "Писатель года" гран-при вручили российскому прозаику Татьяне Толстой, рассказали в пресс-службе.


Лауреатами в номинации "Поэт года" стали Елена Печерская, Елена Копытова и Сергей Каратов. Среди лауреатов номинации "Писатель года" отмечены Татьяна Рубцова, Лидия Смирнова и Светлана Андреева.


На церемонии также вручили премии в номинациях "Дебют", "Лирика", "Фантастика", "Истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература", добавили в пресс-службе.

Победителей выбирали члены жюри из числа известных литературных деятелей, среди которых Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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