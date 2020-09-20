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Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии

Обоюдный интерес. Силуанов прояснил плюсы выдачи кредита Белоруссии
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предоставление Белоруссии кредита в размере 1,5 миллиарда долларов поддержит как белорусскую, так и российскую экономику.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 14 сентября. Они согласовали предоставление кредита Белоруссии в размере 1,5 миллиарда долларов. Силуанов рассказал, что стороны прорабатывают предоставление кредита в несколько этапов.

"Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае, это наш очень близкий торговый, экономический партнер", – сказал Силуанов в интервью на телеканале "Россия 1".

Он также подчеркнул, что не сомневается в Белоруссии как в надежном заемщике.


Дмитрий Песков ранее пояснил, что часть транша пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть – новые средства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Лукашенко прояснил кредит от России на $1,5 миллиарда.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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