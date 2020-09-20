Около тысячи автомобилей стоят в очереди на украинско-белорусской границе

Лидия Мартынова

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска «Выступовичи» в очереди собрались около тысячи автомобилей, заявили в воскресенье в пресс-службе таможенной службы Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило о закрытии КПП «Новые Яриловичи» в Черниговской области на украинско-белорусской границе из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. В киевской таможне заявили, что затор в «Выступовичах» возник именно по этой причине.

«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска «Выступовичи» значительно ухудшилась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди на въезд в страну сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд — 300.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной.