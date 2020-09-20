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«Он госпитализирован»: Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов находится в коме

«Он госпитализирован»: Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов находится в коме

Несколько часов назад стало известно, что ведущий шоу «Русское лото» находится в тяжелом состоянии. Михаил Борисов доставлен в одну из московских больниц с тяжелым воспалением легких. Сейчас медики срочно спасают жизнь артисту. Госпитализацию подтвердила и сестра ведущего.


«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Все обследуют, пока еще ничего неизвестно»,


— рассказала она.

Из-за сложного состояния Михаила ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Возможно, что мужчина заразился коронавирусом.

Сообщается, что Михаилу Борисову стало плохо, когда он вел очередной розыгрыш тиража «Русское лото». Съемки прервали. Ведущего срочно доставили в больницу.

Поклонники переживают за артиста и надеются, что Михаил скоро поправится и снова вернется в строй. Слова поддержки они пишут в социальных сетях.

На сегодняшний день Михаил заведует кафедрой режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе, преподает в школе Константина Райкина и в МГУ. Мужчина ставит постановки, снимается в кинопроектах и занимается написанием книги.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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