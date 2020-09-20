Песков рассказал о взаимном доверии и уважении между Москвой и Минском

Анастасия Иванова

Уровень взаимного доверия и уважения РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом даёт возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, но с другой стороны дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 1".

Он также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

"Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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