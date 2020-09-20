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Подруга Анастасии Заворотнюк случайно проговорилась о ее состоянии

Подруга Анастасии Заворотнюк случайно проговорилась о ее состоянии

Знаменитая джазовая певица Виктория Пьер-Мари, лично знакомая с Петром Чернышевым и Анастасией Заворотнюк, которую она впервые встретила на съемках «Моей прекрасной няни», ответила на несколько вопросов в эфире программы «Основано на реальных событиях» относительно состояния актрисы и нынешнего положения ее семьи.


Выяснилось, что певица в курсе всех финансовых тягот фигуриста и тяжелого морального состояния родственников звезды. Она отметила, что муж Заворотнюк делает все, что может, чтобы «поставить больную женщину на ноги» и вернуть ей здоровье, былую красоту и уверенность в себе. Увы, делать это совсем не легко, ведь жизнь «няни Вики» постоянно висит на волоске, а финансы быстро утекают в связи с огромными ценами за медицинские процедуры.

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«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека»,

— дала короткий комментарий певица.

Обладательница шикарного голоса признала Петра сильным человеком и заявила, что ему пришлось сложнее всего, ведь это непросто осознавать, что твой самый близкий человек на грани жизни и смерти, а ты не можешь ему помочь, несмотря на наличие денег и связей.

«Он прошел это испытание»,

— добавила Виктория.
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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

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По материалам: popcake.tv

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